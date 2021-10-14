Отбелила зубки и покрасилась под солому: по следам Пелин Карахан, сыгравшей единственную дочь султана Сулеймана

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сменила имидж и стала неузнаваемой в новом образе.

Пелин Карахан проснулась знаменитой благодаря турецкому сериалу «Великолепный век». Актриса сыграла единственную дочь султана Сулеймана и Хюррем султан — Михримах султан. Сейчас у Пелин есть муж и двое детей. Она живет с семьей в шикарном загородном особняке, в котором у звезды турецкого кино есть своя художественная мастерская. Именно этим хобби актриса увлеклась во время пандемии.

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Пелин любит экспериментировать с имиджем. Не так давно она посетила салон красоты, перекрасившись в ультрамодный медовый оттенок. С такими локонами в цвете соломы актриса стала как две капли воды похожа на Хюррем султан.

Актриса успела отбелить зубки, да и в целом поработать над своей внешностью. Некоторые фанаты заподозрили, что Карахан немного увеличила губы, ну а брови Пелин стали еще гуще и темнее на фоне светло-рыжих волос.

«Такую Михримах мы еще не видели», «Она словно голливудская звезда! Зубы отбелила, или это у нее виниры?», «Пластика?? Носик вроде тот же, но губы как будто после филлеров», «Даже не постарела, на лице ни морщинки», «Стала рыженькой как Хюррем султан», «Наша султанша гордилась бы такой красавицей-дочкой», «А ведь султан Сулейман больше всех любил свою дочку Михримах», «Красавица! Ну просто богиня», «Стала еще краше», «Вообще бы не узнала! И где тут прежняя Михримах??» — отметили поклонники.

Кстати, мы уже писали, что во время съемок другого проекта Пелин Карахан успела повидаться с Селимом Байрактаром. Актер сыграл в «Великолепном веке» Сюмбюля агу. После съемок Селим отпустил густую седую бороду и поклонники тут подметили, что он бы мог сыграть и султана Сулеймана.

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