«Исподним уже торгуют»: Валя Карнавал спустила штаны на крепкие бедра, оставшись в тугих стрингах

Кажется, юная звезда в одежде чувствует себя не так комфортно, как без нее.

Валя Карнавал удивила поклонников «сочной» и вместе с тем игривой фотосессией. Юная звезда приспустила штаны на бедра, оставшись в тугих стрингах. При этом резинки от трусиков впились в молочные сдобные прелести поп-дивы и норовили треснуть при любом резком движении. Кажется, певица в одежде чувствует себя не так комфортно и уютно, как без нее. На фанатской страничке Вали Карнавал в Instagram нашлись и те, кто обрушился с едкой отповедью в адрес поп-дивы.

«К чему эти снимки в трусах?», «Американские клуши придумали тренд, наши тут же повторили! Лучше бы в школе так схватывали знания налету», «Да и зачем вообще штаны! Зимой тоже с голой булочкой ходи», «Оделась в трико! И, видимо, не просто так!! Чтобы всем свои трусы показать», «Исподним уже торгуют! Прикройте ваши телеса, совсем не женственно», — писали фолловеры.

Однако есть и те, кому провокационные снимки Вали Карнавал в белье очень нравятся. Многие сошлись во мнении, что сексапильные снимки певицы просто раздразнили хейтеров, среди которых есть и дамочки среднего возраста.

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