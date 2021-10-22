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Небольшая «двушка» на Тверской: как выглядит квартира режиссера Романа Виктюка

Жилплощадь покойному артисту подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

Небольшая «двушка» на Тверской: как выглядит квартира режиссера Романа Виктюка
Роман Виктюк. Фото: Global Look Press

Родственники покойного Романа Виктюка организовали экскурсии по его квартире на Тверской. Жилплощадь не является музеем, поэтому фанаты режиссера смогут посмотреть, как был устроен его быт, только до 28 октября.

Квартира Романа Виктюка
Квартира Романа Виктюка. Фото: Владимир Веленгурин/»КП»

На стенах квартиры, которую когда-то Роману Григорьевичу подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков, буквально нет свободного места: фотографии, иконы, портреты, марки. В квартире – две комнаты и кухня с балконом. Одну комнату занимает гардеробная.

Квартира Романа Виктюка
Квартира Романа Виктюка на Тверской. Фото: Владимир Веленгурин/»КП»

Окна спальни, обрамленные шторами Versace, и кухни выходят на главную улицу Москвы. Любовь к брендам можно заметить и среди вещей. Так, в гардеробе есть костюмы, над которыми работали Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, а также итальянские мастера.

По оценкам специалистов, стоимость квартиры на рынке оценивается от 50 до 200 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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