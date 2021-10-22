Небольшая «двушка» на Тверской: как выглядит квартира режиссера Романа Виктюка

Родственники покойного Романа Виктюка организовали экскурсии по его квартире на Тверской. Жилплощадь не является музеем, поэтому фанаты режиссера смогут посмотреть, как был устроен его быт, только до 28 октября.

На стенах квартиры, которую когда-то Роману Григорьевичу подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков, буквально нет свободного места: фотографии, иконы, портреты, марки. В квартире – две комнаты и кухня с балконом. Одну комнату занимает гардеробная.

Окна спальни, обрамленные шторами Versace, и кухни выходят на главную улицу Москвы. Любовь к брендам можно заметить и среди вещей. Так, в гардеробе есть костюмы, над которыми работали Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, а также итальянские мастера.

По оценкам специалистов, стоимость квартиры на рынке оценивается от 50 до 200 млн рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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