«Уже протоптана тропа»: как выглядит могила Романа Виктюка во Львове

Популярный артист и блогер Стас Садальский поделился в Instagram уникальным снимком, на котором запечатлена могила покойного режиссера Романа Виктюка. Фото, судя по всему, Садальскому передал Андрей Данилко, который запечатлен на нем вместе со своей спутницей.

«Андрей Данилко, приезжая в Львов, перед концертом обязательно посещает три могилы… Романа Виктюка, которого, согласно завещанию, похоронили во Львове. К его могиле уже протоптана тропа, Ивана Франко и композитора Владимира Ивасюка, написавшего «Червону руту» для Софии Ротару», — поделился Стас Садальский.

Напомним, известный театральный режиссер и педагог Роман Виктюк скончался в ноябре 2020 года на 85-м году жизни. Официальная причина смерти — тромбоэмболия. Известно, что Роман Виктюк болел коронавирусом.

больше по теме Украинские родственники Виктюка не намерены отдавать московским властям его квартиру на Тверской Как известно, у режиссера не было детей.

Церемония прощания с покойным мэтром, которую посетили сотни человек, состоялась в его же театре. Похоронен Роман Виктюк был на родине, в городе Львове рядом со своими близкими – такова воля режиссера.

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