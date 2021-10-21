«Не мечтает о фанфарах»: Башаров рассказал, за что обожает новую возлюбленную

По словам актера, она не похожа на его предыдущих жен.

В первом YouTube-интервью актера Марата Башарова спросили, кто его новая возлюбленная в 2021 году. 47-летний артист отметил, что слухи про девушку из сочинского салона красоты — это вранье, а про настоящую возлюбленную рассказывать не стал.

Шоумен подчеркнул, что счастье любит тишину, а то, что ранее его личная жизнь постоянно выставлялась напоказ, так это было желание его бывших жен.

«Это не я, это девчонки все хотели! Я-то публичный человек, у меня это давным-давно, а вот девчонки все мои — что Елизавета первая, что Екатерина Архарова (хоть она и актриса, но, к сожалению, до знакомства со мной о ней мало кто знал) — они хотели известности, популярности, глянцевых обложек, интервью, походов по светским мероприятиям. А я это все не очень, на самом деле, люблю», — высказался Башаров на YouTube-шоу «Алена, блин!».

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Актер повторил, что не хочет афишировать свои новые отношения, но кое-что о своей новой женщине все-таки поведал.

«Я счастлив, что моя избранница не похожа на предыдущих, и она как раз не хочет вот этого всего — этой мишуры, яркости, публичности, известности. Она непубличный человек, не актриса и, за что я ей очень благодарен и счастлив с ней, она не мечтает о фанфарах».

Он также добавил, что его новая возлюбленная опять иной веры, не мусульманка.

Напомним, Башаров был женат три раза. Вторая и третья супруги обвиняли его в домашнем насилии.

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