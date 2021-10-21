«Озаряющий желтый»: Судзиловская позировала в пальто — хите этой осени

Недавно Олеся Судзиловская блистала на юбилее Николая Баскова в классическом фраке. А для прогулок по городу яркая блондинка выбрала не менее яркий образ. Актриса надела меховой пальто. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Елена Бестави отметила, что Олеся сделала великолепный выбор.

«Цвет этого пальто называется «озаряющий желтый». Это один из модных оттенков сезона. Он напоминает нам об осени, прекрасно вписывается в пейзаж. Меховые пальто актуальны уже несколько сезонов подряд, поэтому выбор Олеси просто великолепен», — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави – эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.