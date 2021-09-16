«Уютная альтернатива»: Судзиловская показала, в каком домашнем наряде можно выглядеть как дива

В этом году Олеся Судзиловская отметила свое 47-летие. Актриса находится в прекрасной форме, поэтому может себе позволить любой наряд. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в пижаме яркого оттенка и теплом кардигане. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что пижамный комплект с брюками на эластичном поясе — комфортный вариант домашней одежды.

«Психологи советуют выбирать для дома спокойные, не раздражающие глаз оттенки. Но если хочется яркости — канареечная расцветка? Почему нет? В период, пока не включили центральное отопление, кардиган может быть уютной альтернативой пеньюару. Боа, облегченный мех использовался для декора домашней одежды еще в прошлые века. Шелка и мех — и домашняя одежда соответствует статусу дивы», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей – персональный консультант по стилю, стилист, шоппер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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