А сзади прохожие! 72-летняя Пугачева в водолазке лапше и меховых ботиночках прогулялась по Москве

Алла Пугачева в свои 72 года слывет первой модницей. На прогулку в центре Москвы Примадонна отправилась в ультрамодном осеннем аутфите. Она примерила самую стильную дубленку в нежном молочном оттенке. Весь образ певица поддержала светлой гаммой. Также артистка примерила водолазку лапшу и пышную юбку с прозрачной органзой. Изюминкой образа стало массивное украшение — золотое колье в виде цепи. Не забыла Алла Борисовна и про имиджевые очки.

С недавних пор Пугачева стала отдавать предпочтение парикам в цвете блонд. Известно, что к этим аксессуарам Примадонна питает особую слабость. Певице нравится экспериментировать с имиджем без похода к стилистам и парикмахерам.

На прогулке по центру Москвы Примадонне составил компанию именитый дизайнер Игорь Гуляев. Алла Борисовна похвасталась меховыми замшевыми ботиночками, которые идеально сочетались с ее осенним луком. К слову, Пугачева с удовольствием позировала с давним другом семьи, совершенно не обращая внимания на прохожих и людей, идущих сзади. К такому вниманию певица уже давно привыкла.

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