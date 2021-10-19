В списке Forbes, с нулем на счету: продюсер Милохина рассказал, на что Даня тратит деньги

В YouTube-шоу Басты «Вопрос ребром» звезду TikTok Даню Милохина спросили, откладывает ли он свои миллионы «на черный день», когда его популярность уйдет. 19-летний блогер попросил ответить на этот вопрос Ярослава Андреева — директора «тикток-дома» Dream Team House и своего продюсера.

«Просто, чтобы вы поржали: это человек, который попал в список Forbes, и у которого на счету ноль рублей. То есть, Даня — самый бестолковый человек с точки зрения трат, — рассказал Андреев. — И мы всем домом пытаемся убедить Даню, что нужно хоть чуть-чуть отложить на что-то полезное, на будущее».

На вопрос, а на что же Милохин тратит свои деньги, продюсер ответил, что его подопечный любит делать дорогие подарки друзьям и коллегам, устраивать веселье. Например, он недавно подарил своим приятелям из Dream Team телевизор стоимостью больше миллиона рублей.

При этом Андреев запретил Дане раскрыть зрителям, какой процент его доходов достается «тикток-дому».

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