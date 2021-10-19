Были знакомы почти 20 лет: дочь Любови Полищук вышла замуж за известного продюсера

Как отметила Мариэтта Цигаль-Полищук, их путь к счастью с мужем был долог и тернист.

Дочь легендарной актрисы Любови Полищук — Мариэтта Цигаль-Полищук — заявила, что еще пять лет назад вышла замуж за своего давнего друга и однокурсника — продюсера Александра Андриевича.

По ее словам, до того, как вступить в брак, они были знакомы около двадцати лет. Всегда дружили. Параллельно побывали в других браках. У них появились дети, но первые семьи они сохранить не смогли.

«Пять лет назад неожиданно стали больше, чем друзьями. Шура занимается фотографией, у него успешно прошло несколько выставок. Теперь он в должности директора и продюсера». Мариэтта Цигаль-Полищук

Напомним, что дочь у Любови Полищук родилась в 1984 году во втором браке с художником Сергеем Цигалем. Сама актриса ушла из жизни в 2006 году, сообщает журнал «Атмосфера».

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