«Просто сам по себе уникальный»: Михаил Полищук о таланте Евгения Рылова и возможностях Юлии Ефимовой

Минувшие Олимпийские игры в Токио надолго запомнятся как всей планете, так и российской сборной. Землякам пришлось выступать под нейтральным флагом, вместо гимна страны слушать Чайковского и убеждать своими выступлениям всех вокруг, что право быть здесь они заслужили благодаря талантам, а не допингу.

Каждая весточка с островного государства о завоеванной земляками на Играх медали была на вес золота. И когда российские пловцы с триумфом выступили на нескольких дистанциях, стало понятно – в плавании настало время собирать камни.

Героем Игр стал Евгений Рылов, который впервые за четверть века добыл «золото» Олимпиады. «То, что ребята сделали в обстановке этих соревнований, очень трудно. Большой почет и уважение им, что смогли перебороть все внешние факторы и выступить очень достойно», — поделился с «Известиями» Михаил Полищук, известный российский пловец.

«Женя просто сам по себе уникальный человек. Работоспособный, умеет абстрагироваться от всего. Он настроен на определенную цель — и идет к ней. И добивается ее», — высказался Полищук о спортсмене.

Напомним, 25-летний российский атлет Евгений Рылов совершил в Токио настоящий прорыв. Он смог добыть «золото» для России, причем, сделал это дважды – на стометровке и дистанции в 200 м.

Большие надежды возлагались на «золотую рыбку» отечественного плавания Юлию Ефимову. Многие эксперты были уверены, что в Токио пловчиха соберет комплект – наконец-то доплывет до «золота» к своим «серебру» Рио-2016 и «бронзе» Лондона-2012. Но на этих Играх она стала пятой.

Ранее Ефимова намекала, что, вероятно, эти старты будут для нее последними в карьере. Но относительно возможностей 29-летней спортсменки у Михаила Полищука свое мнение.

«От Юли можно ждать всего чего угодно. Если она захочет, то обязательно соберется и выступит как в лучшие этапы своей карьеры», — уверен чемпион.

Михаил Полищук – серебряный призер Олимпийских игры-2008 в Пекине, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!