Все надеются, что скоро выпишут: когда Лариса Гузеева снова появится в эфире «Давай поженимся!»

Телеведущая Лариса Гузеева продолжает находиться в больнице. В связи с ее госпитализацией октябрьские съемки программы «Давай поженимся!» были перенесены. При этом известно, что в начале месяца за два-три дня записывали программы сразу на месяц вперед.

Иногда с небольшим запасом. Поэтому сейчас в эфире можно увидеть отснятые ранее программы, часть которых разбита на две части — два эфирных дня.

Как отмечают друзья Ларисы, когда продолжатся новые съемки «женилок», никто точно не знает. Все надеются, что звезду и главную телесваху страны скоро выпишут. Возможно, что это случится уже через неделю. Есть надежда, что после выписки Лариса Гузеева быстро восстановится и уже в конце ноября — начале декабря снимется в предновогодних выпусках, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Лариса Гузеева уже несколько недель находится в больнице с коронавирусом. У нее нормальная сатурация, но легкие по-прежнему поражены.

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