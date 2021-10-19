«Вирус жестокий»: Лариса Гузеева из больницы сообщила, что ей придется учиться всему заново

Телеведущая уже две недели лечится от коронавируса и его последствий.

62-летняя Лариса Гузеева вышла на связь с поклонниками. Звезда находится в больнице, где уже две недели лечится от коронавируса и его последствий.

Телеведущая и актриса написала, что осталась один на один со своими проблемами. И, как оказалось, не была к ним готова.

«Пересмотрела все, что было до. Буду учиться всему заново — вирус жестокий. Слава Богу за все», — написала звезда.

Подписчики поспешили заметить в комментариях, что вообще-то Гузеева не одна – за ней миллионы поклонников, которые переживают, дорожат и любят. Рядом с ней врачи, она получает необходимое лечение и внимание. Так что сейчас ее главная задача – не нервничать и депрессировать, а набираться сил.

больше по теме Все время находилась в терапевтическом отделении: Лариса Гузеева пошла на поправку Телеведущая и актриса жалуется на одышку.

Напомним, в начале октября Лариса Гузеева не на шутку напугала своих фанатов. Звезду госпитализировали с коронавирусом, и процент поражения легких у нее составил более 50%.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!