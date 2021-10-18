«Запасайтесь адвокатами!»: Бородина будет судиться из-за клеветы

Телеведущая отреагировала на появившуюся информацию о том, что она якобы требовала деньги за публикацию о тяжелобольном ребенке.

Не секрет, что телеведущая Ксения Бородина хорошо зарабатывает много денег на рекламе в сторис и постах в своем инстаграм-блоге. Звезда заявляет, что она бесплатно помогает больным детям, однако некоторые в это не верят.

На инстаграм ведущей «Дом-2» подписаны более 17 млн человек. Реклама в ее профиле неслучайна и стоит дорого. В сторис звезды периодически мелькают призывы к сбору денег на лечение тяжелобольных детей. На днях в сети появилась информация, что Ксения требует за подобную публикацию миллион рублей.

Звезда отреагировала мгновенно, высказав мысли и эмоции в своем инстаграме. Бородина ужасно разозлена. По ее словам, она никогда не берет денег за благотворительные посты.

«Миллион рублей за сторис для сбора на укол ребенку? Пусть они в своих пабликах говорят про мою внешность, шмотки, дома! Но такую наглую ложь выдавать за правду… Лучше бы хоть одного больного ребенка спасли!» — написала Бородина.

Она добавила, что собирается подавать на недоброжелателей в суд, чтобы другим было неповадно.

«Вы скажете, мол, Ксения, не обращай внимания. Но как не обращать? Запасайтесь адвокатами, если денег хватит! Сплетники! Отвечать будете за свои языки!» — написала звезда.

В защиту Бородиной выступила куратор благотворительного фонда «Вера в детство» Евгения Югрина.

«Никогда Ксения не просила денег за размещение поста. Это чудовищная ложь и клевета. Ксюша сама вкладывает в сбор средства, а потом дает возможность аудитории принять участие в добрых делах», — опровергла Югрина все заявления о платных благотворительных публикациях Бородиной.

По словам Югриной, мама того ребенка, после сбора на лечение которого начался скандал, также потвердела, что Бородина не брала с нее денег.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.