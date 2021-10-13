«Любимая пара»: Ксения Бородина после «Ледникового периода» провела вечер с Дмитрием Соловьевым

Ксения Бородина стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале. В пару ей достался фигурист Дмитрий Соловьев, которому не в новинку выступать с девушками из «Дома-2» — в прошлом году он катался с Ольгой Бузовой.

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После двух выпусков проекта пара Бородиной и Соловьева в аутсайдерах. Но Ксения не сдается и усиленно тренируется. После съемок третьей программы они с чемпионом отправились в ресторан, чтобы обсудить день.

Вместе с ними вечер провел другой дуэт – актер Гела Месхи и хореограф Яна Хохлова. И ведущая «Дома-2» призналась: «Наша самая любимая пара». Они весело поужинали, не переставая обсуждать свои успехи и неудачи на проекте.

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