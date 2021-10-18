Захотела вернуть бывшего?: брюнетка Лариса Копенкина в образе ведьмы пообещала приворожить

Бывшая жена Прохора Шаляпина, 66-летняя Лариса Копенкина, в очередной раз привлекла к себе внимание поклонников. Она опубликовала в своем микроблоге видео, на котором предстала в образе ведьмы-ворожеи.

«Какие странные выходные, после пятницы сразу воскресенье, а где потеряли субботу… Вот что значит быть ведьмой», — подписала видео Лариса.

Подписчики в комментариях признались, что не сразу узнали свою любимицу. Ведь с длинными черными локонами они ее еще не видели.

«Вот что значит прическу изменить! Совершенно другое лицо!», «Похожа на героиню из кинофильма «Вий», «Вам черный цвет волос очень шикарно», «На ведьму из фильма «Вий». Как копия. Только постаревшая немного», — пишут в комментариях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!