«Растоптал память папы»: Карина Мишулина обвинила во лжи Тимура Еремеева

Дочь Спартака Мишулина не верит, что телеведущий может быть внебрачным сыном актера.

41-летняя наследница Спартака Мишулина – Карина – заявила, что Тимур Еремеев причинил много вреда ее семье.

Телеведущий публично заявил, что является внебрачным сыном артиста Спартака Мишулина. Еремеев и Мишулина сделали тест ДНК, использовав для процедуры образцы ткани рубашки Спартака Мишулина.

Напомним, что Мишулин снимался в клетчатой рубашке в легендарном фильме «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».

Карина не признала результаты теста ДНК. Мишулина не считает Еремеева своим братом. По словам Мишулиной, тест показал, что телеведущего родил мужчина. Это невозможно. Поэтому и остальные результаты Карина не стала воспринимать всерьез.

«Этот человек принес очень много боли нашей семье. Он растоптал память папы. Растоптал мою маму. Грязными ногами ворвался без спроса в наш дом. Если бы он просто объявился и сказал, что рожден от случайной связи – я бы, может быть, и поверила. Но это было преподнесено так, что из нас с мамой сделали сумасшедших, доказывая, что мы собственной жизнью не жили. Меня пнули в самое больное. Папа для меня – это святое. Моего отца обвинили в прелюбодеянии, это смертный грех. И не просто где-то в кулуарах, а на всю страну», – рассказала Мишулина в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.