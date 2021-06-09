«Порядочные так не поступают»: Мишулина вспомнила о травле, когда объявился внебрачный сын ее отца

Актриса выпустила книгу «Спартак Мишулин. Правда под запретом», в которой вспомнила все перипетии борьбы за честное имя папы.

Актриса Карина Мишулина выпустила книгу «Спартак Мишулин. Правда под запретом», в которой вспомнила, как на протяжении нескольких лет боролась за честно имя своего покойного отца.

Она отметила, что в какой-то момент вокруг ее семьи началась самая настоящая травля. Особенно сильно переживала по этому поводу ее мама, которая боготворила мужа и прожила с ним в доверии 35 лет. Она никогда не подозревала актера в изменах. Мишулина вспомнила, как в их жизни появился Тимур Еремеев.

«Мама точно ни в чем не виновата перед этим парнем! Нельзя исполнять свои «хотелки» на крови других людей! Порядочные люди так не поступают!» Карина Мишулина

Как отметила Мишулина, если люди не общались сорок лет, когда их ничего не связывает, то они становятся просто чужими. По ее словам, даже если бы Еремеев был сыном Мишулина ее мать имела бы право его не принимать. Она заметила, что телеведущий может продолжать считать себя сыном Спартака Мишулина. Главное, чтобы он в будущем не трогал их семью, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Тимур Еремеев уверяет, что он внебрачный сын Спартака Мишулина. При этом его возможная сестра Карина так до сих пор не считает.

Смотрите также: