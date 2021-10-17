Владимир Машков в фильме «Вызов» исполнит роль главного конструктора

Посланные на орбиту актеры уже приземлились, но сюрпризы на этом не закончились.

Утром в воскресенье, 17 октября, в Казахстане приземлился борт «Союз МС-18», на котором главные актеры фильма «Вызов» Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели 12 дней на МКС для съемок картины. За их возвращением все следили на прямой трансляции «Роскосмос ТВ».

Как стало известно на трансляции, руководитель Московского театра Олега Табакова, актер Владимир Машков сыграет в телекартине «Вызов» главного конструктора. Об этом заявил космонавт Олег Артемьев.

«Будет главного конструктора играть в фильме», — рассказал Артемьев во время интервью на трансляции.

Сейчас о персонаже Машкова известно мало. Сам актер немного раздвинул завесу тайны и заявил, что его герой должен будет принять важное решение, от которого будет зависеть здоровье и жизнь пострадавшего космонавта.

Напомним, фильм «Вызов» — первый полнометражный фильм в истории кино, снятый на орбите. Это совместный проект Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. По замыслу сценаристов, один из космонавтов прямо на борту теряет сознание, ему срочно требуется операция на сердце. К срочному вылету на орбиту готовят женщину-кардиохирурга Женю, у которой голова забита личными проблемами и трудностями в общении с дочкой-подростком.

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