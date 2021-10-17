С возвращением домой!: Пересильд и Шипенко приземлились в штатном режиме

Проведя 12 дней на МКС, первый космический киноэкипаж вернулся на Землю.

Утром 17 октября первый космический киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко вернулся на Землю. Приземлением киношников на корабле «Союз МС-18» руководил космонавт Олег Новицкий.

Посадка прошла, как и по графику, в 07:36 по Москве. Парашют спускаемого аппарата площадью в тысячу квадратных метров раскрылся по плану. Пилоты сообщили, что нормально пережили перегрузки спуска. На земле пилотов уже встречала спасательная команда. Событие транслировал в прямом эфире Первый канал.

Корабль приземлился в заданной точке в Казахстане в штатном режиме.

Пересильд и Шипенко провели на МКС 12 дней. Все это время они — по сути дилетанты в космосе — снимали первый в истории художественный фильм в условиях невесомости. Картина под рабочим названием «Вызов» будет повествовать о враче, которого срочно вызвали на орбиту для сложной операции. И российским космическим силам пришлось оперативно подготовить медика к непростому полету. Реальность оказалась максимально близка к сценарию. Из актрисы Юлии Пересильд действительно за четыре месяца сделали космонавта из без всяких спецэффектов и компьютерной графики отправили на МКС.

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В полдень 19 октября она и режиссер Клим Шипенко дадут пресс-конференцию о том, что им удалось снять на орбите.

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