«Срочно врача на площадку!»: Никита Пресняков проехал коньком по пальцу на руке в «Ледниковом периоде»

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков участвует в новом сезоне «Ледникового периода». Актер танцует вместе с профессиональной фигуристкой Натальей Забияко.

В третьем выпуске Никита получил травму прямо во время исполнения номера. После окончания музыки Илья Авербух увидел, как Пресняков практически истекает кровью.

«Срочно врача на площадку! Срочно врача!» — закричал постановщик шоу.

Оказалось, в конце номера Никита упал и по пальцу проехал себе коньком.

Судьи поддержали пару самыми высокими оценками. За технику и артистизм Пресняков и Забияко получили шестерки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.