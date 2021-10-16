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«Срочно врача на площадку!»: Никита Пресняков проехал коньком по пальцу на руке в «Ледниковом периоде»

Актер получил жесткую травму.

«Срочно врача на площадку!»: Никита Пресняков проехал коньком по пальцу на руке в «Ледниковом периоде»
Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков участвует в новом сезоне «Ледникового периода». Актер танцует вместе с профессиональной фигуристкой Натальей Забияко.

В третьем выпуске Никита получил травму прямо во время исполнения номера. После окончания музыки Илья Авербух увидел, как Пресняков практически истекает кровью.

«Срочно врача на площадку! Срочно врача!» — закричал постановщик шоу.

Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал
Наталья Забияко — Никита Пресняков. Фото: Первый канал

Оказалось, в конце номера Никита упал и по пальцу проехал себе коньком.

Судьи поддержали пару самыми высокими оценками. За технику и артистизм Пресняков и Забияко получили шестерки.

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