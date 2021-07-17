«Дачный ужин»: Никита Пресняков красиво станцевал с любимой женой

Музыкант Никита Пресняков в Instagram поделился красивыми кадрами. Ни них он сначала сидит около мангала на даче со своей женой Аленой Красновой. Затем они пропускают по бокальчику шампанского. В это время начинает темнеть. Муж и жена начинают красиво двигаться в такт музыке под невероятно красивую мелодию.

«Дачный ужин», — кратко подписал он очень романтическую видеозапись.

«Как у вас красиво получилось. Вы просто невероятны», «Очень красиво. Можно смотреть и очаровываться», «Никита вы с женой большие молодцы. Наши романтики», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что старший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте и модель Алена Краснова сыграли свадьбу летом 2017 года. Позже они поселились в квартире, подаренной его звездной бабушкой Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. В последнее время, кроме музыки, Никита Пресняков вместе с отцом Алены Красновой занимается продажей спортивных тренажеров.

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