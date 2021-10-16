Полина Гагарина показала роскошный особняк с множеством окон и ажурными балконами

Исполнительница Полина Гагарина похвасталась загородным домом огромной площади. Певице осталось завершить только внутреннюю отделку.

После рождения дочери Мии Полина начала строительство особняка с беседкой и садом. И вот дом почти готов. Во время пандемии Гагарина поняла, что переезд из московской квартиры необходим.

Вместе с дизайнером Наташей Барбье Полина Гагарина принялась за последние штрихи в своем роскошном особняке.

«У сына в комнате будет настоящая творческая мастерская, он хочет написать песню для меня. Планирую также заняться огородом — выращивать помидорчики, огурчики. Уже представляю себя в шляпе с корзиной клубники в руках», – помечтала Полина.

Поклонники удивляются, откуда у хрупкой блондинки столько сил. Помимо концертов и творческих проектов, Гагарина умудрилась построить дом.

«Силы всегда даются тем, кому они действительно нужны. Безумно люблю все то, чем я занимаюсь, поэтому все хорошее мне возвращается. Прошлый год меня заново открыл. Я отпустила себя. Теперь вижу результат своей деятельности», – призналась Полина в в разговоре с ведущей программы «На дачу!» на Первом канале.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.