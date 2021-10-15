«Надо было и Гарика пять лет не показывать»: сообщившая о новом бойфренде Асмус насмешила народ

Некоторые поклонники считают, что актриса из фильма «Текст» выдумала свой бурный роман, пытаясь хоть как-то восстановить образ секс-символа на фоне слухов о том, что Гарик Харламов нашел новую подругу.

Кристина Асмус в микроблоге удивила поклонников неожиданным признанием. Она рассказала фанатам о том, что уже давно не одинока. И даже успела познакомить своего нового мужчину со всей своей семьей и по видимости, даже с дочкой Анастасией. Правда не все поклонники поверили актрисе, многие уверены, что бурный роман всего лишь плод ее воображения.

«Найди себе мужика!» — все чаще «умные» люди пишут мне в Instagram. Во-первых, с какого это вам кажется, что наличие мужчины — необходимость для женщины? Во-вторых, если я не показываю свою личную жизнь, это значит только одно — что я не показываю свою личную жизнь! А не то, что ее нет. Абсолютно все мои друзья, моя семья и многие мои коллеги знакомы с моим мужчиной! Я просто не считаю нужным выкладывать тут свое личное. Вспомните, я ребенка 5 лет не показывала, но это же не значит, что я не рожала», — отметила актриса.

Но хейтеры и тут нашли к чему придраться. Некоторые весельчаки и вовсе подметили, что с таким же успехом Кристина Асмус могла бы прятать от общественности и Гарика Харламова. Правда с юмористом звездная блондинка успела развестись. Да и свою дочку от резидента Comedy Club Кристина поклонникам все-таки показала. Так что будем ждать, когда очередь дойдет и до нынешнего бойфренда актрисы.

«Надо было Гарика пять лет не показывать», — шутил один из фанатов звезды.

К слову, некоторые поклонники и вовсе считают, что никакого мужчины у Асмус нет, а ее рассказы о личной жизни сплошные выдумки. Якобы Кристина пытается всеми силами восстановить образ секс-символа на фоне слухов о том, что Гарик Харламов нашел новую подругу.

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