«Вся в маслице! Потненькая?»: Асмус сексапильно натянула мокрую майку на взбухшие крепкие груди

Кристина Асмус после развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым стала все чаще баловать поклонников «горячими» снимками в мини-бикини. Актриса из фильма «Текст» не раз оказывалась в самой гуще событий из-за своих пикантных фото и постельных сцен в кино. Раньше именно Харламову приходилось защищать Асмус от хейтеров. Гарик уверял поклонников, что красавицу-жену к ее партнерам не ревнует и вообще во всем ей доверяет. А потом, как гром среди ясного неба грянула история о разводе одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса.

Не так давно Асмус покрасовалась в Instagram в мокрой прозрачной майке на голое тело, обнажив упругие крепкие яблочки-груди. При этом поклонники обратили внимание на то, что актриса выглядела так, словно пробежала марафон.

«Вся в маслице! Потненькая??», «Парниша, в глаза смотри!», «Уф! Какая самочка», «Охоту за мужиками объявила??», «Лифчик случайно Гарик в чемодане при переезде унес??», «Харлашка-то, небось, как Бульдог слюной обтекает», «Мокрая ткань так и липнет к лисьим носикам», «Ох, как груди-яблочки встали», «Зато все свое! А-ля натюрель!! Маленькая, но крепкая», «К вашим ягодкам хочется прижаться», «Ай да малинка», «Свежак! Горячая крошка», «Почему вся кожа блестит?? Вспотела? В душ надо ходить почаще», — пишут фолловеры.

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