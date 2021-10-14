«Подчеркивает женственные формы»: Анастасия Решетова скомбинировала силуэтное платье с глянцевым тренчем

Модель Анастасия Решетова разместила снимок со свежим модным образом в своем микроблоге.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Марина Кабель — рассказала о преимуществах и недостатках лука экс-возлюбленной Тимати.

«На сегодняшний день подчеркивать силуэт фигуры — снова актуально, особенно если есть, что показать, как в случае с Анастасией. Многие уже устали от оверсайз, хотят продемонстрировать женскую природу, хотя и объемные фасоны остаются с нами тоже», — подчеркнула Корабель.

«В данном случае платье с глянцевой поверхностью по фигуре прекрасно подчеркивает женские формы и плавные линии в сочетании с ярко-синим лакированным тренчем, дополняют образ массивные серьги и сумка с анималистическим принтом, весь аутфит получился такой дерзкий, вызывающий. И здесь очень хорошо, что оба изделия в одной цветовой гамме, а само платье закрытое, так как ткань, форма и фактура самодостаточные. Единственное, что выбивается из общей концепции — это цвет обуви. Его лучше заменить на синий, серый или черный. А волосы в идеале собрать в высокий хвост», — добавила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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