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«Подчеркивает женственные формы»: Анастасия Решетова скомбинировала силуэтное платье с глянцевым тренчем

Стилист оценила лук телеведущей ТНТ.

«Подчеркивает женственные формы»: Анастасия Решетова скомбинировала силуэтное платье с глянцевым тренчем
Анастасия Решетова. Фото: Instagram.com/volkonskaya

Модель Анастасия Решетова разместила снимок со свежим модным образом в своем микроблоге.

Стилист портала Teleprogramma.proМарина Кабель — рассказала о преимуществах и недостатках лука экс-возлюбленной Тимати.

«На сегодняшний день подчеркивать силуэт фигуры — снова актуально, особенно если есть, что показать, как в случае с Анастасией. Многие уже устали от оверсайз, хотят продемонстрировать женскую природу, хотя и объемные фасоны остаются с нами тоже», — подчеркнула Корабель.

Анастасия Решетова. Фото: Instagram.com/volkonskaya
Анастасия Решетова в модном образе с акцентом на фигуре. Фото: Instagram.com/volkonskaya

«В данном случае платье с глянцевой поверхностью по фигуре прекрасно подчеркивает женские формы и плавные линии в сочетании с ярко-синим лакированным тренчем, дополняют образ массивные серьги и сумка с анималистическим принтом, весь аутфит получился такой дерзкий, вызывающий. И здесь очень хорошо, что оба изделия в одной цветовой гамме, а само платье закрытое, так как ткань, форма и фактура самодостаточные. Единственное, что выбивается из общей концепции — это цвет обуви. Его лучше заменить на синий, серый или черный. А волосы в идеале собрать в высокий хвост», — добавила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Марина Корабель
Марина Корабель. Фото: личный архив

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