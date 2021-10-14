«Сразу бы заткнулись»: экс-подруга Тимати ответила на слухи о романе с женатым бизнесменом

Анастасия Решетова не смогла смолчать, когда узнала о том, что ей в очередной раз отвели роль «второго плана» в придуманные отношениях.

Анастасия Решетова не долго считалась главной женщиной в жизни рэпера Тимати. После того, как модель родила от музыканта сына Ратмира, их союз распался. Позже манекенщица призналась, что мужчинам важно ощущать свою важность, занимать основную роль в жизни своей спутницы. А после появления детей приоритеты меняются. Вот только не каждый мужчина готов с этим мириться. Судя по всему, в истории Анастасии было примерно также. Решетова, став мамой, погрузилась в заботы о сынишке, а рэпер явно заскучал.

А теперь в своем микроблоге модель в очередной раз решила поставить точку над «i», развеяв свежие слухи. Поговаривают, что Анастасия закрутила роман с богатым предпринимателем, у которого к тому же есть жена. По словам модели, если бы окружающие знали бы всю правду о ее личной жизни, они бы тут же умолкли. Оправдываться манекенщица не захотела. Однако ей стало неприятно, что хейтеры в очередной раз отвели ей роль «второго плана» в надуманных отношениях. Якобы Анастасия согласна жить с мужчиной, у которого уже есть семья.

«Уважаемые паблики и их читательницы, ищите другие объекты для обсуждения и пиара. Если вы бы знали правду, то сразу бы заткнулись. Но я не считаю нужным оправдываться и тем более показывать личную жизнь. Просто эта ересь длится уже на протяжении нескольких месяцев», — ответила в личном микроблоге модель.

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