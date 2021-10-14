«Очень грамотно»: Анна Заворотнюк в пиджаке трендового цвета в сочетании с короткими шортами порадовала стилиста

Модель вышла на променад в смелом образе с акцентом на стройные ножки.

В одной из последних публикаций личного микроблога дочери Анастасии Заворотнюк – Анны – появилась фотография знаменитости в ярко-розовом пиджаке и стильных очках.

Стилист портала Teleprogramma.pro – Наталья Родионова – рассказала, почему модницам стоит повторить образ Заворотнюк.

«Грубые ботинки «успокаивают» короткий топ и микро-шорты, снижая сексуальный подтекст комплекта. Такая короткая длина юбок и шорт этим летом была на пике популярности. Стоит отметить, что Анна очень грамотно составила комплект. Кроп-топы мы носим с поясными изделиями на высокой посадке, а длину мини компенсируем удлиненным жакетом, вместо которого может быть длинная oversize рубашка или тренч», — отметила эксперт.

«Украшения тоже подобраны со вкусом. Два-три тонких ожерелья, собранные в один гарнитур, красиво дополняют и освежают даже самый простой летний образ. Цепочки на очках в числе трендовых летних аксессуаров уже несколько сезонов! К тому же, это удобно, не нужно думать, куда деть очки, заходя в помещение. Советую и вам попробовать такой аксессуар!», – резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Родионова — имидж-стилист, консультант и персональный шопер. В профессии более двух лет, закончила школу стиля StyleProfi, прошла курс Стилист 3.0, имеет художественное образование и высшее образование в сфере PR.

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