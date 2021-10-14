Молодая мама светится от гордости! Родион Газманов не упустил из виду важное событие в семье Лизы Арзамасовой

Актриса из ситкома «Папины дочки» оповестила поклонников о том, что ее малютке-сыну Левушке исполнилось два месяца.

Лиза Арзамасова не перестает радовать поклонников свежими кадрами с малюткой-сыном Левушкой. Кроме того, актриса из ситкома «Папины дочки» отмечает все важные события в жизни малыша. Так, к примеру, Льву Ильичу, как его мило называет молодая мамочка, исполнилось уже два месяца. «Растет богатырь!», «Счастливая мамочка светится от гордости», «Ну какие же вы милашки», «Просто супер!», «Клевые», — пишут фолловеры.

На фото близкой подруги отреагировал и Родион Газманов. Он трогательно поздравил Лизу с этим важным для ее семьи событием. К слову, некогда этой паре приписывали романтические отношения. А жена Олега Газманова узнав о том, что Елизавета вышла замуж за Илью Авербуха и вовсе с юмором написала: «Лиза, мы тебя упустили, но ты в надежных руках!». Таким образом, Марина намекнула, что и сама была бы рада видеть Арзамасову своей невесткой. Но как видно, не сложилось.

«Нам два месяца!» — подписала свежий снимок с сыном Левушкой актриса. «Молодцы», — похвалила Лизу звезда сериала «Универ. Новая общага» Елена Валюшкина. «Урааа! Поздравляю!» — не остался в стороне Родион Газманов, которого когда-то активно сватали в женихи Арзамасовой.

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