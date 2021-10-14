«Узнала, что такое дно»: Мельникова впервые намекнула о причинах развода со Смольяниновым

Актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась с поклонниками мыслями о том, что отношения стоит развивать только в том случае, если в них чувствуешь себя собой.

Дарья Мельникова удивила неожиданным признанием в Instagram. Актриса из ситкома «Папины дочки» обратилась к поклонникам, поделившись с ними мудрыми измышлениями на тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Так, к примеру, Дарья призналась, что недавно сама столкнулась с депрессией, эмоциональным выгоранием и прекрасно знает, что означает фраза «достичь дна». К слову, артистка успела развестись с Артуром Смольяниновым. А ведь у пары подрастают два сына: Артур — младший и Марк.

По словам Дарьи, отношения нужно развивать только в тех случаях, если в них чувствуешь себя собой, тебе хорошо и самое главное — ты в безопасности.

«Недавно узнала, что такое депрессия, дно и выгорание. Хочу сказать, что отношения стоит развивать только в случае, если вы чувствуете себя собой, хорошо и в безопасности. Все остальное может привести к плохим последствиям. К чему это я? Берегите себя!» — отметила актриса.

Судя по всему, именно с депрессией столкнулась Дарья Мельникова, подав на развод с мужем. Видимо, история с Артуром Смольяниновым далась актрисе нелегко.

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