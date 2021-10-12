«Она мне как вторая мама, я ей — как дочь»: Шишкова раскрыла подробности отношений с мамой Тимати

Вопреки едким комментариям подписчиков в Instagram и сплетням желтой прессы Алена вот уже восемь лет прекрасно ладит со своей теперь уже бывшей свекровью Симоной Яковлевной.

«Она во всем меня поддерживает, помогает, заботится обо мне, а я ее уважаю, ценю, доверяю, учусь у нее многому. Мы – семья. Она мне как вторая мама, я ей — как дочь», — признается модель.

И конечно же, как и в любой семье, время от времени у них случаются конфликты и разногласия. Но Шишкова отмечает, что они, прежде всего, семья, несмотря на то, что с Тимати модель уже давно не вместе.

На вопрос о том, кто же в их семье является авторитетом для дочери Алисы, она отвечает, что это непедагогично.

«Мы ей таких вопросов не задаем. Зачем? Я думаю, что каждый из нас в чем-то для нее авторитет», — добавляет Алена в интервью журналу «Грация».

Судя по рассказам Алены, в воспитании дочери участвуют не только отец и свекровь, но и ее родители. В то же время модель признается, что они — самые нестрогие.

Также она заявила, что устала опровергать слухи о том, что Алиса живет у свекрови, которая день и ночь занимается ее воспитанием.

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