Корейцы начали устраивать «Игры в кальмара» в реальности с денежными призами

Этого стоило ожидать: детские соревнования из корейского сериала «Игра в кальмара» будут повторены в реальной жизни, только без убийства выбывших участников.

Один из отелей в южнокорейском городе Канныне объявил, что 24 октября на его территории пройдет мероприятие «Игра в кальмара». Участников, которые могут быть всех возрастов и даже не являться постояльцами, ждет серия детских игр, а победитель получит приз более 4 тысяч долларов (в сериале, правда, было 38,5 миллиона долларов, но там и ставкой игрока была его жизнь).

Как сообщает издание The Korea Times, зарегистрированным участникам пришлют стилизованные визитки с телефоном, как это было в сериале. Лицо ведущего так же будет скрыто под маской. Игрокам предстоит сыграть в «Красный свет, зеленый свет», перетягивание каната, сотки (переворачивание бумажной плитки) и повторить испытание сахарными леденцами. Несомненно, в этих соревнованиях фанаты «Игры в кальмара» будут пользоваться лайфхаками, показанными в сериале.

Издание отмечает, что из-за пандемии местные власти могут запретить отелю проводить массовое мероприятие. Но сам факт того, что бизнес рассматривает детские игры, как новый вид развлечения, уже говорит об огромном влиянии сериала на мир. К тому же, в Корее появляются и другие мероприятия, основанные на «Игре в кальмара». Того гляди, тренд и до России докатится.

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