«Мохнатость утянула? Аж топорщится»: Клава Кока с тряпицей меж бедер интимно сверкнула «пирожком»

Певица ошарашила поклонников, примерив не самый удачный купальник. Многие посчитали, что Кока и вовсе натянула мужские плавки.

Клава Кока столкнулась с едкими комментариями поклонников, которым не понравился брендовый купальник звездной блондинки. Певица примерила изящный лиф от бикини и тесные трусики, интимно сверкнув своим «пирожком».

Среди поклонников поп-дивы нашлись те, кому такие «горячие» снимки пришлись не по вкусу. Так, к примеру, многим показалось, что Клава примерила мужские плавки, уж слишком явно выделялась «паховая зона».

В фан-аккаунте поклонники Коки принялись обсуждать и купальник певицы, и ее фигуру, и стройность талии. Многим мини-бикини, в котором певица позировала на пляже, понравился, но нашлись и те, кого звезды часто называют «диванными критиками».

«Мохнатость утянула? Аж топорщится», «Ракушка под стрингами выделяется! Что там у вас такое?», «Какая-то смешная тряпица меж бедер! Странно выглядит паховая зона», «Мужские труселя??», «Не самый удачный купальник», «Это модно?? Как в колхозе», «Стиль доярки??», «Трусы вообще угар! Где вы их взяли?? Не на ваш пирожок, уж точно», «Милашка, но купальник вам не идет», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.