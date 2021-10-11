«Груди стянула, аж ложбинка слиплась»: Кока в сексуальных трусиках вальяжно разлеглась на яхте

Клава Кока знает, как привлечь к себе внимание поклонников. В своем микроблоге поп-дива публиковала «горячее» фото в мини-бикини, позже этот же кадр перекочевал на ее фан-страничку в Instagram. Певица знает все свои самые лучшие пляжные ракурсы. Так, красавица-блондинка вальяжно разлеглась на яхте, поманив фанатов стройным телом в белоснежном купальнике. Кока изящно утянула пышный бюст, да так, что даже «слиплась ее ложбинка греха». Ну а подписчики певицы, точнее ее мужская часть, просто пришла в экстаз. Ну и что тут добавить? Выглядит Клава просто восхитительно.

«Груди стянула, аж ложбинка слиплась», «Вай! Какие сочные дыньки, этот вид сверху», «Малышка! Просто огонь», «С такой фигуркой на подиум надо», «Талия бомбическая», «Стройняшка! Очень вкусная», «Сладкие вишенки свои лифом утянула», «Ну какова красота», «Секси! Малышка, ты супер!!», «Русалочка», «Фигурка что надо, первый сорт», — пишут фолловеры.

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