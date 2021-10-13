«Такого не бывает»: что именно Игорь Малашенко не поделил в суде с бывшей женой

Светская львица Божена Рынска рассказала в интервью Надежде Стрелец о том, что на нестабильное психологическое состояние ее мужа Игоря Малашенко повлияла судебная тяжба с бывшей женой.

«Дочка обчистила его европейскую карту, с которой снимала каждый день большие деньги. Например, она сняла 25 800 фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей) в течение трех месяцев. Выяснилось, что она передавала карту матери, так как их звать одинаково», — сказала она.

По словам Божены, все эти факторы разрушили Малашенко.

«Жена хотела отжать у него 80% от всего имущества, такого же не бывает, он просил ее о половине. Но она наняла самых агрессивных адвокатов Нью-Йорка, которые выливали на Малашенко тонны грязи. Он не смог с этим справиться», — подытожила Божена.

Игорь Малашенко, являющийся одним из основателей НТВ, совершил суицид зимой позапрошлого года. Божена Рынска тяжело переживала потерю близкого человека.

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