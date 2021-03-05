Пурпурное платье и шляпка в виде розы: Божена Рынска нарядила маленькую дочку в честь дня рождения

46-летняя блогер и журналистка Божена Рынска одна воспитывает дочку Евгению. Малышка появилась на свет после смерти своего папы, медиаменеджера Игоря Малашенко.

5 марта исполнился ровно год, как крошечная Евгения Игоревна издала первый крик, сделав самой счастливой женщиной на свете свою маму Божену Рынску.

По случаю первого дня рождения дочери блогер опубликовала трогательный пост в Instagram с рассказом о маленькой наследнице.

«Евгения Игоревна в свой годик уже человечище, не мягкая игрушка, не хомячок и не рыбка. Это своевольный, упрямый, настойчивый, веселый и очень позитивный человек», — написала Божена Рынска.

Пост звезда сопроводила снимками Евгении. В честь дня рождения мама дважды переодевала виновницу торжества. Сначала именинница предстала в платье пурпурного цвета и таких же туфельках, а ее голову украшала стильная шляпка в виде цветка розы.

Затем Евгению Игоревну облачили в белое платье с красным горохом. Поклонники Божены пришли в восторг от девочки и ее нарядов.

«Боже мой, красотулечка! Год — это важно. Теперь не надо считать месяцы, теперь годики побегут. И девочка начнет превращаться в принцессу», «Барышня, настоящая барышня», «С днем рождения, мамина бусинка! Будь здорова и счастлива», — высказываются в Сети.

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