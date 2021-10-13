«Расслабленно и динамично»: молодая жена Николаева блеснула модными брюками палаццо, но промахнулась с кроссовками

На свадебное торжество Юлия Проскурякова оделась в молодежном стиле. И все бы ничего, да только молодая красавица-жена именитого композитора Игоря Николаева допустила модный ляп. К своему эффектному лимонному брючному костюму певица подобрала совершенно неуместные массивные кроссовки. Подробно о вкусовом промахе звезды сайту Teleprogramma.pro поведала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Эксперт портала Teleprogramma.pro Юлия Маковецкая пришла в восторг от утонченного и яркого лука певицы.

«На Юле модный брючный костюм нежного, слегка разбеленного желтого оттенка, который за счет этой самой разбеленности идеально сочетается с белым цветом рубашки, сумочки и кроссовок. Объемный фасон добавляет модного градуса.

Длинные, свободные брюки в сочетании со спортивной обувью делают образ расслабленным и динамичным, а также, более уличным, нежели праздничным. Обувь определяет стиль и ситуативность. Из-за бесформенных кроссовок образ теряет свой лоск. В целом, Юля органична в данном аутфите.

Нежная цветовая гамма, округлые формы, небольшие рюшечки на воротничке, гармонично сочетаются с локонами на волосах, овалом лица, но лучше было бы заменить кроссовки, утяжеляющие фигуру и общее восприятие образа, на обувь на каблуке.

Она не только вытянула бы и структурировала силуэт, но и сложила бы весь образ в концепцию праздника, а не повседневности», — отметила имиджмейкер.