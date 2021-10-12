Оверсайзность — это писк! Проскурякова облачилась в лимонные брюки палаццо и объемный жакет для свадьбы

Юлия Проскурякова не раз оказывалась в центре внимания, и зачастую, фанаты обсуждают стиль и звездный имидж певицы. Ранее сама артистка похвасталась, что любимый муж позаботился о том, чтобы в их доме была целая комната, отведенная под гардеробную. Тут специально для Юлии установили примерочные, многоярусные шкафы и стеллажи для хранения вещей, верхней одежды, шляпок и аксессуаров. Гардеробная певицы больше напоминает собой магазин.

На одном из важных мероприятий Юлия Проскурякова появилась в роскошном лимонном костюме. Оверсайзность — на пике в осеннем сезоне. Так, певица отдала предпочтение ультрамодным брюкам-палаццо, объемному жакету и белой сорочке с воротничком-стойкой. Изюминкой образа стали сумочка с «золотой» цепочкой и массивные кроссовки.

«Шикарный костюм и потрясающе-веселая свадьба», — отметила певица, намекнув для какого мероприятия она так принарядилась.

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