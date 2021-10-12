«Еще ракушку с темным пушком покажи»: Бузова в шелках скривила ножки, прикрыв «зону бикини»

Экс-ведущая проекта «Дом-2» едва не оконфузилась на съемках перед фанатами в Stories, надев слишком коротенькую юбочку, которая практически не прикрывала прелестей звезды.

Ольга Бузова снова оказалась в центре всеобщего внимания. Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна едва не оконфузилась на съемках перед фанатами в Stories микроблога. Поющая телеведущая надела слишком коротенькую юбочку, которая не скрывала пленительную фигуру и потайные прелести звездной блондинки. При этом светская львица предусмотрительно скривила ножки так, чтобы прикрыть «паховую область» в случае, если юбка все-таки поднялась бы выше положенной длины.

«Еще ракушку с темным пушком покажи!», «Ну Оля! Зачем так бедра открывать??», «Всем все видно и никому не стыдно», «Еще короче юбки нет??», «Зачем вообще одеваться, все равно что голая», «Мда! В таком не встать, не сесть! Все прелести на виду», «Вообще-то в моде длина миди, а не этот разврат», «Ножки-то своим скривила! Надо гордо шлепать в мини, раз уж надела», «Ножки бесконечные», «Фигурка фантастическая», «Просто милашка, ягодка», — пишут фолловеры.

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