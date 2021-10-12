«Папины дочки» снова вместе? Родившая Арзамасова в сливовом платьице подняла над полом Мельникову

Лиза пришла поддержать на репетициях мужа постановщика ледовых шоу Илью Авербуха, и в раздевался увиделась с сестрой по сериалу «Папины дочки».

Лиза Арзамасова никак не ожидала, что на съемках проекта «Ледниковый период» она снова встретится со своей сестренкой по ситкому «Папины дочки». В сериале Елизавета сыграла заумную Галину Сергеевну, а Дарья Мельникова предстала в образе пацанки Жени. Обе актрисы уже успели стать мамами. У Лизы подрастает сынишка Левушка от постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха, а у Даши — двое сыновей: Артур и Марк от экс-мужа Артура Смольянинова.

Увидевшись на репетиции с Дарьей возлюбленная хореографа не смогла удержаться, она подняла свою «сестренку» над полом, якобы изображая сложнейший элемент — тройной тулуп.

При этом Елизавета пришла на репетицию к мужу в изящном горчичном пальто и сливовом платьице в горошек с юбкой плиссе, а Мельникова примерила защитную спортивную экипировку и дутые штаны. Обе покуражились в раздевалке, вспомнив свою молодость.

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