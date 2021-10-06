С темным пушком на головке: Арзамасова в самотканом платье и чулочках показала Левушку без чепчика

Актриса из ситкома «Папины дочки» призналась, она до сих пор не может понять, как раньше жила без этого маленького человечка.

Лиза Арзамасова не так давно родила первенца. Скоро малышу Левушке исполнится два месяца. Его звездная мамочка наслаждается семейными буднями, запечатлевая в памяти все важные моменты. В своем микроблоге возлюбленная хореографа Ильи Авербуха делилась свежим снимком с подросшим сынишкой Левушкой, показав малыша без чепчика. Поклонники не смогли разглядеть личико ребенка, но зато увидели, что у малыша темные волосики, совсем такие же как и у его отца. Поэтому многие решили, что Левушка будет больше похож за папу, а не на маму.

Сама Лиза позировала на фото в самотканом платье с рукавами-буфами, белым кружевом и оборками, а также в чулочках, нежно прижимая мирно дремлющего малютку-сына к сердцу.

«Это какой-то восторг! И такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от «неужели можно представить, что тебя не было когда-то» до «ой! кто это»?» — подписала трогательный снимок с сынишкой Лиза.

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