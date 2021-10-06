С темным пушком на головке: Арзамасова в самотканом платье и чулочках показала Левушку без чепчика

Лиза Арзамасова не так давно родила первенца. Скоро малышу Левушке исполнится два месяца. Его звездная мамочка наслаждается семейными буднями, запечатлевая в памяти все важные моменты. В своем микроблоге возлюбленная хореографа Ильи Авербуха делилась свежим снимком с подросшим сынишкой Левушкой, показав малыша без чепчика. Поклонники не смогли разглядеть личико ребенка, но зато увидели, что у малыша темные волосики, совсем такие же как и у его отца. Поэтому многие решили, что Левушка будет больше похож за папу, а не на маму.
Сама Лиза позировала на фото в самотканом платье с рукавами-буфами, белым кружевом и оборками, а также в чулочках, нежно прижимая мирно дремлющего малютку-сына к сердцу.
«Это какой-то восторг! И такая космически сумасшедшая гамма чувств в диапазоне от «неужели можно представить, что тебя не было когда-то» до «ой! кто это»?» — подписала трогательный снимок с сынишкой Лиза.
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