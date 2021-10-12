«Попка вздымается под стрингами»: Каменских в тесных трусиках побегала с голыми ягодицами на глазах у народа

Настя Каменских любит провоцировать поклонников. Ее снимки в Instagram всегда делают много шума. Особенно, если украинская дива позирует, как говорится, в чем мать родила. Так, на пляже во время отдыха певица изящно повернулась «сдобными булочками» к народу, побегав по теплому песочку. Тесные трусики артистки буквально терлись меж аппетитных прелестей. Но это звездную брюнетку совершенно не смущало. Чувствовала себя Каменских как никогда раскрепощенно и свободно.

«Попка вздымается под стрингами», «Срамота! Всю сдобу утянула в эти трусики под фламинго», «Только перьев не хватает», «Такие пышные округлые прелести», «Так и хочется отшлепать эту шалунишку», «Наша ответочка Ким», «С таким телевизором сразу два кресла надо», «Отъела на борщах и драниках?», «Ну класс! Какой вид сзади», «Стрекоза, опять порхает на пляже полуголая», «Слитный купальник? Нет, не слышали», «Мужу-то хоть не показывай», «Секси-бомбита», «Просто огонь», — пишут фолловеры.

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