«Один купальник на двоих?»: постройневшая Пынзарь попыталась перещеголять Каменских в точно таком же секси-бикини

Поклонники селебрити пустились в обсуждение: кому лиф-шторка подходит больше? Даше или Насте?

Первой в купальнике кораллового оттенка на яхте отметилась жена рэпера Потапа. Многие фанаты тогда пришли в восторг, увидев Настю Каменских в трусиках из сжатой ткани и лифе-шторке. И правда, украинская дива выглядела как Афродита. Певица блеснула своими пышными гром-бедрами, упругим «орешком», которому позавидовала бы и американская дива Ким Кардашьян. При этом возлюбленная рэпера Потапа может похвастаться и пышным бюстом, на котором сексапильный лифчик сидит как влитой.

«Ну как она хороша!», «Лиф-шторка просто лопается на груди», «Шикарная фигурка», «Соблазнительная малышка», «Где-то такой купальничек мы уже видели», «У них с Пынзарь один купальник на двоих??», «У Насти фигурка лучше», — восхищенно пишут фолловеры.

Дарья Пынзарь точно в таком же купальнике нарвалась на хейт со стороны поклонников. Многие посчитали, что лиф-шторка лучше смотрелся на Насте Каменских. Однако нашлись и те, кто восхитился изящной фигурой экс-участницы проекта «Дом-2».

«Зачем так промежность выставлять напоказ?», «Купальник точь-в-точь как у Насти Каменских», «А если ниточки спереди развяжутся?? Тогда всю зону бикини покажете», «Грудь маловата для такого лифа-шторки! Вот у Насти яблочки что надо», «Оттенок совсем не ваш, в коралловом теряетесь», «Верните купальник в магазин и потребуйте назад свои бабки», «После Насти тут любоваться особо нечем», «Как кукла пластиковая», — накинулись на Дарью подписчики в фан-аккаунте.

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