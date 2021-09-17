«Надоело это все самому»: Гоген Солнцев назвал виновницу своего развода с пожилой женой

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что разводится со своей женой Екатериной Терешкович из-за балерины Анастасии Волочковой.

Как отметил фрик, у него с женой случился конфликт именно из-за танцовщицы. В один из дней они с Терешкович обсуждали балерину. Жена Солнцева уверяла, что Волочкова в последнее время совершает очень странные поступки. В ответ Гоген Солнцев заявил, что поступки самой Терешкович еще куда более отвратительные. В частности, он показал ей ролики, где она пьяная.

«Катя вышла из себя, накинулась на меня, разбила телефон… После этого уехала в неизвестном направлении. Я не стал ее удерживать, потому что мне надоело это все самому. А вскоре она появилась в студии Андрюши Малахова, который, кстати, всегда нас поддерживал». Гоген Солнцев

Напомним, что сорокалетний Гоген Солнцев разводится со своей женой — 66-летней Екатериной Терешкович. Пара за последние несколько лет часто попадала в скандальные ситуации, сообщает «Собеседник».

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