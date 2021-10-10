Встреча спустя семь лет! Селим Байрактар отпустил седую бороду, а Филиз Ахмет ни капли не изменилась

На личной страничке в Instagram Селим Байрактар поделился свежим снимком с Филиз Ахмет. Этот редкий кадр тут же стал поводом для слухов. Уж не планируется ли в самое ближайшее время запуск съемок новых серий всем полюбившего сериала? Многие поклонники «Великолепного века» надеются, что эта встреча Селима и Филиз была не случайна. И уж если, они не снимаются в продолжении исторического проекта, так хотя бы заняты в каком-то новом сериале. Ведь оба актера нарасхват. В турецком сериале «Великолепный век» Селим Байрактар сыграл Сюмбюля агу, а Филиз Ахмет — Нигяр калфу.

В сериале им достались второстепенные роли. Они сыграли самых преданных слуг Хюррем султан. И как же были рады фанаты снова увидеть Сюмбюля агу и Нигяр калфу вместе. Ведь с выхода последней серии «Великолепного века» на экран прошло уже семь лет. За это время Селим Байрактар сильно изменился, а вот Филиз Ахмет осталась такой же.

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«Какая густая седая борода у Сюмбюля аги! Ну вылитый султан Сулейман», «С такой бородищей мог бы и султана сыграть», «Шикарный Сюмбюль ага! А эти его движения и шуточки в сериале! Ну просто вишенка на торте», «А Нигяр калфа совсем не изменилась», «Ох, если бы они в продолжении снимались! Это был бы восторг!!», «Новым сериям «Великолепного века» быть?? Ну да, мечтать не вредно», — пишут фолловеры.

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