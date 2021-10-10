Джаред Лето попал на акцию протеста в Италии и получил заряд слезоточивого газа

9 октября поклонники актера и музыканта Джареда Лето наблюдали в его «сториз» страшные картины: толпы протестующих, дымовые шашки, разгон митинга полицией, раненные люди. Американская звезда попала на акцию протеста в Риме и подробно засняла, что творилось на улицах города.

Правда, 49-летний артист не до конца понял, против чего бастовали итальянцы. С его слов, речь, скорее всего, шла о проблеме с CoViD-19. Зато Джаред получил свой заряд слезоточивого газа, о чем сообщил поклонникам. Но, судя по тому, что он продолжил отважно снимать столкновения демонстрантов с полицией, ничего страшного с актером не случилось.

Напомним, в 2021 году Лето провел достаточно много времени в Италии, снимая фильм «Дом Gucci» вместе с Леди Гагой, Адамом Драйвером и Аль Пачино.

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