Звезда «Семейки Аддамс» и «Сонной Лощины» Кристина Риччи вышла замуж во второй раз

9 октября американская актриса Кристина Риччи сообщила своим поклонникам в Instagram о том что вышла замуж. Новым избранником 41-летней артистки стал ее бойфренд — парикмахер Марк Хэмптон. В августе пара объявила, что ждет ребенка.

Женщина опубликовала трогательную фотографию с возлюбленным со свадебной церемонии, отметив, что теперь они «мистер и миссис». Для звезды кино это второй брак, поэтому она не тратилась на шикарное свадебное платье. Новобрачные провели церемонию в белых рубашках.

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Напомним, что Риччи стала известна благодаря роли дочки в семейке Аддамс в двух экранизациях начала 90-х годов. Также она снялась в фильмах «Каспер» (1993), «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998), «Сонная Лощина» (1999), «Монстр» (2003). В последние годы актриса чаще снимается в сериалах, но недавно появилась информация, что она задействована в «Матрице — 4».

В 2013-2020 годах Кристина была замужем за сотрудником киностудии. От этого брака у нее остался 7-летний сын Фредди. Однако после развода звезда недолго была одна. Меньше года ей потребовалось, чтобы найти нового мужчину и забеременеть во второй раз.

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