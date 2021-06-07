«Девочка из семейки Аддамс» тайно снялась в «Матрице-4»

В новых пресс-материалах о четвертой «Матрице», опубликованных студией Warner Bros., появилось неожиданное актерское имя. Оказывается, что в продолжении культовой франшизы снялась Кристина Риччи. Российские зрители могут помнить ее по роли мрачной девочки Уэнздей из фильма «Семейка Аддамс» 1991 года. Яркая внешность актрисы дала ей возможности сняться во многих мистических фильмах, в том числе «Сонной лощине», «Спаси и сохрани» и «Оборотнях» 2005-го.

В последние годы, правда, Кристина пропала из титров популярных фильмов, но вот неожиданно появилась в «Матрице». Ранее было объявлено, что в четвертой части задействованы Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Ламбер Вильсон, Нил Патрик Харрис, Приянка Чопра и другие звезды, а про участие Риччи не было ни слова. Как передает издание Collider, роль актрисы пока не раскрывается, но сам факт ее таинственного присоединения очень интригует.

Конечно, она уже давно не «девочка из семейки Аддамс» — ей 41 год. Но зрители точно узнают эту артистку по глазам.

Напомним, что релиз «Матрицы — 4» запланирован на 22 декабря 2021 года.

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