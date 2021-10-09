«Да что вы как жабы?»: Тишман вспомнил, как Киркоров вступился за него в музыкальном конкурсе

После своего выступления певец обратился к приглашенному гостю выпуска Филиппу Киркорову.

«Это было очень давно. Я выступил на каком-то музыкальном конкурсе, сидели наши мэтры в жюри. И начали критиковать. И тут вы, Филипп, говорите им: «Да что вы как жабы? Классно же все было!» — рассказал Тишман.

Киркорову, конечно, стало приятно, что Марк помнит этот момент. Он покраснел и повеселел еще больше.

«Спасибо тебе, Филипп!» — подытожил Тишман.

Напомним, в «Шоумаскгоон» принимают участие артисты, которых зрители ранее видели в шоу «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!». Как шутят в кулуарах, это самый необъективный конкурс за всю историю телевидения. Поскольку выставляют оценки друг другу сами участники передачи.

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