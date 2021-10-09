«Он поддерживает меня»: дочь Барановской высказалась о взаимоотношениях с отцом

Накануне стало известно, что дочь Юлии Барановской и Андрея Аршавина – Яна стала участницей танцевального телешоу. По словам девушки, ее поддерживает отец, который долгое время вообще не общался со своими детьми от телеведущей.

«Папа говорит: «Ты всех порвешь!» Он поддерживает меня, это же папа. Когда он в Москве всегда пользуюсь моментом встретиться с ним», — цитирует Яну «Комсомольская правда».

Напомним, что Барановская и Аршавин расстались несколько лет назад. Экс-футболист женился на журналисте Алисе Казьминой и не встречался с детьми от Юлии. Общение восстановилось только в 2018-м году.

Добавим, что Барановская воспитывает троих детей от Аршавина – дочь и двух сыновей.

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